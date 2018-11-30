Звездные ароматы: какими духами пользуются знаменитости

Парфюм — такая же неотъемлемая часть образа, как одежда, обувь, аксессуары и макияж. Поэтому сегодня мы рассказываем, каким духам отдают предпочтение Наталья Водянова, Ким Кардашьян, Анджелина Джоли и другие знаменитости.

Наталья Водянова: Euphoria от Calvin Klein

Euphoria — бестселлер бренда Calvin Klein, выпущенный в 2005 году, над которым работали сразу три парфюмера: Доминик Ропьон, Карлос Бенаим и Лок Донг. Аромат получится поистине фееричным и культовым — неудивительно, что супермодель Наталья Водянова назвала в числе любимых именно его. Он относится к группе восточных цветочных ароматов и раскрывается нотами граната, персика, маракуйи, хурмы, лотоса, орхидеи, магнолии, фиалки, амбры, мускуса, махагони, пачулей и ванили.

Наталья снималась в рекламе оригинального аромата Euphoria от Calvin Klein в 2005 года, а в 2015 году — в юбилейной рекламной кампании нового аромата Euphoria Essence, в который добавились нотки розового перца, малины, ежевики и белого шоколада.

Euphoria от Calvin Klein

Ким Кардашьян: Michael от Michael Kors

Конечно, в коллекции Ким далеко не один парфюм, но именно Michael от Michael Kors она называла любимым. Этот древесно-мускусный аромат был создан в 2000 году дуэтом двух парфюмеров: Лореном Ле Гернеком и Аланом Альхенбергером. Он раскрывается верхними нотами белой фрезии, ладана, китайского османтуса и тамаринда, средними: тубероза, ириса, пиона, корня ириса и каллы и базовыми: мускуса, кашмирского дерева и ветивера.

Кстати, и в парфюмерной линейке KKW Beauty цветочные и древесные ноты часто соседствуют с мускусом.

Анджелина Джоли: Black от Bvlgari

Когда-то голливудская актриса была лицом рекламной кампании итальянского бренда класса «люкс» Bvlgari. Но на этом их «отношения» не закончились. Джоли очень полюбился аромат Black, который она не раз называла своим самым любимым. Этот унисекс-аромат, выпущенный в 1998 году парфюмером Анникой Мерандо, относится группе восточных древесных и имеет нетривиальную композицию, центром которой стал зеленый чай Лапсан Сяо Чжун — уже сам по себе парфюмерная композиция. Его аромат содержит в себе ноты скипидара, копченой рыбы, дыма и древесины. В парфюме присутствуют ноты бергамота, кожи, амбры, мускуса, ванили и дубового мха. Актриса также не раз упоминала в числе своих любимчиков цветочные восточные Love in White от Creed и восточные пряные 1969 Parfum de Revolte от Histoires de Parfums.

Жизель Бундхен: Opium от Yves Saint Laurent

Сколько бы ни было новинок на рынке, классика всегда в моде. Например, бразильская суепермодель и одна из бывших ангелов Victoria’s Secret Жизель Бундхен называет своим любимым парфюмом легендарные Opium от Yves Saint Laurent, чей пик популярности пришел на конец 1970-х годов. Попав на прилавки в 1977-м году, он побил все рекорды продаж и одурманил целое поколение.

Почти каждый год модный дом Yves Saint Laurent выпускает этот легендарный парфюм в новых вариациях. Но в основе классической восточно-пряной композиции: бергамот, мандарин, ландыш, гвоздика, жасмин, мирра, пачули, опопонакс, амбра и ваниль.

Лана Дель Рэй: Spring Flowers от Creed

Певица Лана Дель Рэй выбрала такой же чувственный и нежный аромат из группы цветочные фруктовые, как и ее композиции. Spring Flowers от французской марки нишевой парфюмерии Creed, основанной в 1781 году, — не новичок на рынке. Он был выпущен в 1996 году парфюмером Оливером Кридом (шестое поколение). Аромат открывается верхними нотами дыни, персика и яблока, средними: жасмина и розы и базовыми: мускуса и серой амбры.

На обложке: Наталья Водянова. Источник: instagram.com.