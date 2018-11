Звездные ароматы: какими духами пользуются знаменитости

View this post on Instagram

stuck in traffic 😅❤️🚗 yes I’m switching looks for each of my visits, but a girl’s got to work 😜💕 #SeeYouInDior Пробки были придуманы для модниц!? 😅❤🏎 Зря время не теряем! И да, перед каждым посещением Дома моды я меняю свой лук, иначе это неуважительно. #вежливаямода 😜💕Следующая остановка #Dior