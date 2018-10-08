Криштиану Роналду и обвинения в изнасиловании. Как сексуальный скандал повлияет на карьеру футболиста?

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Криштиану Роналду и обвинения в изнасиловании. Как сексуальный скандал повлияет на карьеру футболиста?

Нападающего итальянского футбольного клуба «Ювентус» могут ждать многомиллионные взыскания со стороны спонсоров, если футболиста признают виновным в изнасиловании 34-летней американки Кэтрин Майорга. Об этом рассказал специалист по коммерческим контрактам Саймон Лиф.

Напомним, 28 сентября немецкое издание «DER SPIEGEL» опубликовало статью, в которой говорилось:

«Гражданка Соединенных Штатов Кэтрин Майорга выдвинула серьезные обвинения против Криштиану Роналду. Португальская футбольная звезда изнасиловала ее в пентахаусе  Лас-Вегаса в 2009 году, после похода в ночной клуб. Позже Роналду заплатил ей 375 000 долларов, чтобы та больше никогда не говорила об этой ночи…» 

 

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Публикация от Diário Brasília (@diariobrasilia)

В связи с этим, адвокат обвинительницы готовит заявление в суд штата Невада, чтобы доказать необоснованность соглашения между Роналду и Майорга.

Футболист категорически отрицает предъявленные обвинения:

«Это вранье. Она хочет прославиться за счет моего имени.» , – прокомментировал Криштиану Роналду в прямом эфире Инстаграма (08:54 на видео).

Однако крупнейшие спонсоры, с которыми у Роналду подписаны контракты, оказались более скептичными. Nike, EA Sports , DAZN и др., опасаясь убытков, выступили с публичными заявлениями.  

«Мы глубоко обеспокоены  утверждениями о причастности Криштиану Роналду к сексуальному скандалу. Будем внимательно следить за развитием событием…», – высказались представители NIKE, по информации Telegraph.co.uk .  

С компанией у футболиста подписан пожизненный контракт на 1 миллиард долларов.

Скандал привел не только к проблемам со спонсорами футболиста, но и к падению акций «Ювентуса». К 5 октября уровень снизился на 10%.

Состояние акций Ювентуса на 8.10.18
Состояние акций Ювентуса на 8.10.18

Несмотря на это футбольный клуб поддержал своего форварда в Твиттере:

«В последние месяцы Роналду проявил большой профессионализм и преданность, которые мы все ценим. События 10-летней давности никак не повлияют на мнение тех, кому посчастливилось работать с этим великим чемпионом».

Адвокаты футболиста также намерены отстоять его имя  и потребовать компенсации от издания Der Spiegel за размещение недопустимых сведений о частной жизни Криштиану Роналду.

Фото: EPA

Галина Соколова

Корреспондент

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