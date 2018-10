Криштиану Роналду и обвинения в изнасиловании. Как сексуальный скандал повлияет на карьеру футболиста?

Нападающего итальянского футбольного клуба «Ювентус» могут ждать многомиллионные взыскания со стороны спонсоров, если футболиста признают виновным в изнасиловании 34-летней американки Кэтрин Майорга. Об этом рассказал специалист по коммерческим контрактам Саймон Лиф.

Напомним, 28 сентября немецкое издание «DER SPIEGEL» опубликовало статью, в которой говорилось:

«Гражданка Соединенных Штатов Кэтрин Майорга выдвинула серьезные обвинения против Криштиану Роналду. Португальская футбольная звезда изнасиловала ее в пентахаусе Лас-Вегаса в 2009 году, после похода в ночной клуб. Позже Роналду заплатил ей 375 000 долларов, чтобы та больше никогда не говорила об этой ночи…»

В связи с этим, адвокат обвинительницы готовит заявление в суд штата Невада, чтобы доказать необоснованность соглашения между Роналду и Майорга.

Футболист категорически отрицает предъявленные обвинения:

«Это вранье. Она хочет прославиться за счет моего имени.» , – прокомментировал Криштиану Роналду в прямом эфире Инстаграма (08:54 на видео).

Однако крупнейшие спонсоры, с которыми у Роналду подписаны контракты, оказались более скептичными. Nike, EA Sports , DAZN и др., опасаясь убытков, выступили с публичными заявлениями.

«Мы глубоко обеспокоены утверждениями о причастности Криштиану Роналду к сексуальному скандалу. Будем внимательно следить за развитием событием…», – высказались представители NIKE, по информации Telegraph.co.uk .

С компанией у футболиста подписан пожизненный контракт на 1 миллиард долларов.

Скандал привел не только к проблемам со спонсорами футболиста, но и к падению акций «Ювентуса». К 5 октября уровень снизился на 10%.

Несмотря на это футбольный клуб поддержал своего форварда в Твиттере:

«В последние месяцы Роналду проявил большой профессионализм и преданность, которые мы все ценим. События 10-летней давности никак не повлияют на мнение тех, кому посчастливилось работать с этим великим чемпионом».

. @Cristiano Ronaldo has shown in recent months his great professionalism and dedication, which is appreciated by everyone at Juventus. 1/1

The events allegedly dating back to almost 10 years ago do not change this opinion, which is shared by anyone who has come into contact with this great champion. 2/2

