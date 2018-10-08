Криштиану Роналду и обвинения в изнасиловании. Как сексуальный скандал повлияет на карьеру футболиста?

Нападающего итальянского футбольного клуба «Ювентус» могут ждать многомиллионные взыскания со стороны спонсоров, если футболиста признают виновным в изнасиловании 34-летней американки Кэтрин Майорга. Об этом рассказал специалист по коммерческим контрактам Саймон Лиф.

Напомним, 28 сентября немецкое издание «DER SPIEGEL» опубликовало статью, в которой говорилось:

«Гражданка Соединенных Штатов Кэтрин Майорга выдвинула серьезные обвинения против Криштиану Роналду. Португальская футбольная звезда изнасиловала ее в пентахаусе Лас-Вегаса в 2009 году, после похода в ночной клуб. Позже Роналду заплатил ей 375 000 долларов, чтобы та больше никогда не говорила об этой ночи…»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diário Brasília (@diariobrasilia) 7 Окт 2018 в 8:07 PDT

В связи с этим, адвокат обвинительницы готовит заявление в суд штата Невада, чтобы доказать необоснованность соглашения между Роналду и Майорга.

Футболист категорически отрицает предъявленные обвинения:

«Это вранье. Она хочет прославиться за счет моего имени.» , – прокомментировал Криштиану Роналду в прямом эфире Инстаграма (08:54 на видео).

Однако крупнейшие спонсоры, с которыми у Роналду подписаны контракты, оказались более скептичными. Nike, EA Sports , DAZN и др., опасаясь убытков, выступили с публичными заявлениями.

«Мы глубоко обеспокоены утверждениями о причастности Криштиану Роналду к сексуальному скандалу. Будем внимательно следить за развитием событием…», – высказались представители NIKE, по информации Telegraph.co.uk .

С компанией у футболиста подписан пожизненный контракт на 1 миллиард долларов.

Скандал привел не только к проблемам со спонсорами футболиста, но и к падению акций «Ювентуса». К 5 октября уровень снизился на 10%.

Несмотря на это футбольный клуб поддержал своего форварда в Твиттере:

«В последние месяцы Роналду проявил большой профессионализм и преданность, которые мы все ценим. События 10-летней давности никак не повлияют на мнение тех, кому посчастливилось работать с этим великим чемпионом».

.@Cristiano Ronaldo has shown in recent months his great professionalism and dedication, which is appreciated by everyone at Juventus. 1/1 — JuventusFC (@juventusfcen) October 4, 2018

The events allegedly dating back to almost 10 years ago do not change this opinion, which is shared by anyone who has come into contact with this great champion. 2/2 — JuventusFC (@juventusfcen) October 4, 2018

Адвокаты футболиста также намерены отстоять его имя и потребовать компенсации от издания Der Spiegel за размещение недопустимых сведений о частной жизни Криштиану Роналду.

Фото: EPA