Концепция zero waste. Возможно ли жить без мусора

Мы задумываемся о проблемах экологии, но подчас просто не знаем, чем можем помочь. Концепция zero waste, то есть «ноль отходов», дает практические советы и учит, как жить без мусора.

Кто разработал концепцию «ноль отходов»?

У истоков zero waste стоит американка Беа Джонсон. Этот термин существовал и до нее, но его применяли исключительно на производствах и в городских коммунальных службах. Именно Беа начала пропагандировать принцип отсутствия отходов в быту и показала на примере собственной жизни, как это — обходиться без мусора. Беа уверяет, что отходы ее семьи, состоящей из четырех человек, составляют меньше одной литровой банки.

Пять принципов концепции zero waste

Пять принципов концепции zero waste гласят: откажись, сократи, используй снова, переработай, компостируй. И именно принцип «откажись» стоит на первом месте. Истинные адепты и популяризаторы идеи zero waste, такие, как Беа Джонсон, идут на радикальные меры: оставляют в гардеробе не более 10 вещей, отказываются от предметов личной гигиены, таких, как прокладки, в пользу тряпочек, туалетную бумагу заменяют мхом, а посуду моют горчицей. Но людей, которые привыкли к благам цивилизации, такой подход пугает. Поэтому вовсе необязательно отказываться от всего и сразу, начните с малого.

Образ жизни «ноль мусора» близок идеям минимализма, frugal living (экономная жизнь). Перед тем, как купить что-нибудь, обдумаете, настолько ли вам это нужно? Как вы жили до покупки и как изменится ваша жизнь после? Мы часто хватаем очередную «незаменимую» мелочь с полки магазина и уже через неделю забываем об ее существовании. Но современная экономика поощряет потребление, хоть и такое бестолковое, поэтому наше сознание идет по проторенной дорожке. Поэтому относитесь критичнее к рекламе. Покупая что-то, вы поддерживаете спрос, а главная задача рекламы — этот спрос повысить.

Пластик — главный враг экологии

Главное, сократите количество пластика в своей жизни. Ведь неразлагаемая пластмасса — главный враг экологии. Ходите в магазин со своим пакетом, чтобы каждый раз не брать новый, а еще лучше — с холщовой сумкой. Проведите дома глобальную ревизию и посмотрите на привычные вещи под новым углом. Настолько ли вам принципиально, чтобы расческа, зубная щетка, подставка под кисти для макияжа, доска для резки и контейнеры для круп были сделаны из пластика? Да, возможно, зубная щетка с деревянным основанием обойдется несколько дороже, зато вы выбросите ее со спокойной душой.

Zero waste и современный мир

Если вы захотите взять кофе с собой, то далеко не во всех кофейнях вам позволят отказаться от их пластиковых стаканов и налить напиток в свою кружку-термос. Ланч на борту самолета подают только в пластиковых контейнерах, а со стеклянными бутылками, в отличие от пластиковых, пускают не везде. Поэтому если вы решили стать зеровейстером, то готовьтесь столкнуться с трудностями — современный мир еще не готов переходить на новые рельсы и жить без отходов. Однако, важен даже небольшой вклад, который под силу каждому.

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