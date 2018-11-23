Тренд: свитшот. 10 самых модных моделей на зиму 2019

Свитшот — настоящий must have зимнего сезона, который заменит вам и худи, и свитер, и джемпер. Разбираемся, в чем секрет его универсальности.

История свитшота

Свитшот происходит от слияния двух английских слов sweater (свитер) и shirt (рубашка). У этого предмета гардероба богатая и интересная история. В начале XX века сын американского предпринимателя, который владел производством нижнего белья, Бенджамина Рассела, пожаловался на то, что ему жарко заниматься футболом в свитере. Так появилась кофта из плотной хлопчатобумажной ткани, которую и назвали свитшотом.

Изначально мягкие, удобные и в меру теплые свитшоты были популярны только у спортсменов. Немаловажную роль в судьбе свитшота сыграла компания Champion — она первая начала наносить на хлопчатобумажную ткань разнообразные бархатные надписи по особой технологии. С тех пор свитшот прочно ассоциируется у нас с этим элементом декора.

В 1960-е годы свитшоты, уже с логотипами учебных заведений, начали носить ученики коллежей и студенты. Тогда же они появились на экранах телевизоров и прочно поселились в повседневном гардеробе.

Свитшот, худи или толстовка?

От худи свитшот отличается отсутствием капюшона и сквозного кармана спереди. А от толстовки — цельнокройным фасоном без молнии. У классического свитшота свободный крой, длинные рукава реглан с резинками и круглый вырез. Из этой тройки свитшоты выгодно выделяются своей универсальностью. Согласитесь, что капюшон и молния придают вещам гораздо большую стилевую нагрузку, из-за чего их бывает трудно комбинировать с другими без подсказки стилиста.

В этом сезоне в моде свитшоты oversize, а также всевозможный декор. Например, надписи или, что еще лучше, — логотипы. Этой зимой бренды не стесняются заявлять о себе во всеуслышание. Еще одно модное решение — арт-принты или стилизованные изображения животных, а также пайетки, стразы и геометрические принты. Впрочем, все это не исключает и лаконичного однотонного свитшота, который станет настоящей опорой вашего базового гардероба.

Как носить и с чем сочетать?

Самое очевидное сочетание — свитшот, джинсы и кроссовки или ботинки в зависимости от сезона. Однако, этим спектр сочетаемости свитшота не ограничивается. Например, еще в 2011 году Celine предложили сочетать свитшот с белой плиссированной юбкой. Микс спортивного верха и изящного низа актуален до сих пор.

Модный дом Balenciaga в 2012 году пошел еще дальше и предложил сочетать свитшот с классической юбкой-карандаш. Свитшоты также прекрасно сочетаются с брюками разных фасонов. Главное в подобных образах, чтобы свитшот не выбивался из общего ансамбля, поэтому поддерживаете его обувью и аксессуарами. Например, ботинками на рифленой подошве, кроссовками, рюкзаком или сумкой в спортивном стиле.

Еще одно эффектное сочетание — свитшот и рубашка. Такой образ выглядит одновременно современно и элегантно. Но не стоит заменять рубашку на тонкую блузу — в такой комбинации свитшот будет смотреться грубовато.

Фото: instagram.com. Обложка: Pull&Bear