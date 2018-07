Россия на экспорт: российские дизайнеры, одежду которых носят голливудские звезды

Ульяна Сергиенко

Сегодня платья от Сергиенко есть в гардеробе любой уважающей себя голливудской звезды. Джессика Альба, Керри Вашингтон, Риз Уизерспун, Эмилия Кларк, Орнелла Мути и модели Дита фон Тиз, Линди Уиксон, Анна Беатрис Баррос и Тони Гарн приобретают наряды от российского дизайнера для выхода на красные ковровые дорожки Каннского и Венецианского кинофестивалей, церемонии Грэмми и других заметных светских событий.

Популизировать бренд на Западе дизайнеру во многом помогла ее подруга модель Наталья Водянова. Она регулярно появляется на тусовках в платьях Сергиенко, фотографируется, выкладывает снимки в свой микроблог с указанием имени дизайнера. Да и сама Ульяна способствует продвижению бренда. На неделях моды в Париже она носит исключительно вещи из коллекций своего модного дома.

Однако, в этом году Ульяна прислала Наоми Кемпбелл приглашение на свой модный показ со следующим текстом: «To my niggas in Paris» [«Моим нигерам в Париже»]. Так она процитировала знаменитую песню Канье Уэста и Джей Зи «Niggas in Paris» 2011 года. «Черной пантере», конечно, такая выходка пришлась не по вкусу, и разразился скандал. Позже он был улажен, но с тех пор ни одна голливудская темнокожая звезда в нарядах Ульяны замечена не была.

Гоша Рубчинский

В 2011 году российского дизайнера взяли под свою опеку представители японского популярного бренда COMME DES GARCONS. С тех пор вещи Гоши стали продаваться в Париже, Нью-Йорке, Лондоне и других мировых столицах. Голливудские звезды один за другим начали появляться в футболках Рубчинского.

Популярный исполнитель Джастин Бибер даже вышел на концерт в футболке от Гоши. Ярко-желтая модель с надписью «Рассвет» после этого разлеталась в мгновение ока.

Ольга Вильшенко

Нежные платья с цветочными принтами и кружевами от российского дизайнера высоко ценят актрисы Розамунда Пайк, Джессика Паркер, Рита Ора и многие другие голливудские знаменитости. Подобные вещи с отсылом к старорусским традициями в коллекциях западных дизайнеров не найти, они уникальны.

Ольга родом из Златоуста Челябинской области, она отучилась в Лондоне. И так получилось, что бренд сначала завоевал популярность у зарубежных знаменитостей, а уже потом — у российских. «Англичанам, как они говорят, очень интересна наивность моих вещей. У лондонцев безумная любовь к карри и вообще к Индии, которую они объясняют тем, что в Лондоне слишком много серых дней. Наверное, и мои платья они воспринимают как нечто яркое и жизнерадостное», — рассказывала Вильшенко в одном из своих интервью.

Юлия Янина

Вещи от Юлии носят голливудские звезды первой величины. Леди Гага выступила в Yanina Couture на открытии Института онкотерапии Шона Паркера, Гвен Стефани на оскаровской афтепати появилась в платье от российского дизайнера.

Яниной потребовалось около 20 лет, чтобы добиться популярности. Начинала она с небольшого ателье в Саратове, куда постоянно обращались жены местных чиновников. Когда Юлия вместе с супругом перебралась в Москву, то не стала закрывать на родине ателье, так как оно пользовалось большой популярностью. В Москве дела пошли сразу в гору. Однако действительно успех к ней пришел относительно недавно, примерно пять лет назад. Наряды Яниной тогда стали экспортироваться на Запад и пользоваться там большим спросом.