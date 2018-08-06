Топ-5 популярных моделей с нестандартной внешностью

Современная модная индустрия открыта не только для девушек со стандартными модельными параметрами и безупречными чертами лица, но и для тех, чья внешность далека от канонов красоты и классических представлениях о том, что привлекательно, а что нет. В нашей подборке — 5 популярных моделей, чья внешность не только не помешала им, но даже помогла попасть в мир моды.

Мелани Гайдос

28-летняя модель Мелани Гайдос, страдающая редким генетическим заболеванием, не раз пыталась связаться с фотографами, которые специализируются на моделях с нестандартной внешностью. Но известность к ней пришла лишь в 2012 году благодаря съемкам в клипе немецкой группы Rammstain. Сейчас модель работает с такими известными фотографами, как Кристиан Мартин Вайс, Скотт Ирвин, Екатерина Белинская, рекламирует одежду, украшения и мечтает когда-нибудь выйти на подиум.

Винни Харлоу

24-летняя супермодель Винни Харлоу из Канады страдает от витилиго — нарушения пигментации кожи. Однако несмотря на заболевание Винни не побоялась прийти на кастинг 21-го сезона шоу «Топ-модель по-американски» в 2014 году и дошла практически до финала. Сразу после шоу Винни снялась для испанского бренда Desigual, а вскоре стала его официальным лицом. На счету модели съемки для обложек журналов Elle, Glamour, Cosmopolitan, Ebony и 4 миллиона подписчиков в Инстаграме.

Диандра Форрест

То, что у 28-летней модели Диандры Форрест, девушки с белокурыми волосами и молочной кожей, афроамериканские корни, выдают только характерные черты ее лица. Диандра — альбинос. И именно это помогло ей попасть в мир высокой моды. После того, как один фотограф заметил девушку в магазине и предложил сделать ей портфолио, Диандра начала сотрудничать с известными модельными агентствами Нью-Йорка и Парижа. Снялась в клипах Канье Уэста и Бейонсе, заключила контракт с MAC и появилась на обложке U Mag.

Никия Феникс

Все тело американской модели Никии Феникс покрыто веснушками, но именно это делает ее уникальной. Впервые ее необычную внешность по достоинству оценил один из сотрудников бренда одежды Alternative Apparel. Никия снялась для рекламы модной марки, а после стала лицом таких известных компаний, как The Coca-Cola Company и Target.

Ньяким Гатвеч

Когда-то модель из Южного Судана Ньяким Гатвеч так комплексовала из-за необычного угольно-черного цвета кожи, что даже хотела сделать процедуру отбеливания. Однако со временем девушка приняла себя такой, какая она есть, и благодаря завораживающим фотографиям в Интсграме и поддержки целой армии поклонников попала в индустрию моды. Сейчас Ньяким снимается для рекламных компаний Christian Siriano, H&M, Asos, участвует в фотосессиях для модных изданий, дает интервью и активно призывает к тому, чтобы люди с нестандартной внешностью не стеснялись, а гордились собой.

Фото: instagram.com