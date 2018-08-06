Россия как источник вдохновения: русские народные мотивы в работах западных дизайнеров

Далеко не один именитый западный дизайнер признавался в любви русским народным костюмам и узорам: Карл Лагерфельд, Джон Гальяно, Ральф Лорен, которого и вовсе прозвали американским модельером с русской душой, Ив Сен-Лоран. Как западные кутюрье познакомились со славянскими мотивами и откуда пошла мода на все русское — разбираемся вместе.

С чего все началось

Наша культура довольно долго была terra incognita для западного мира. В то время как мы перенимали от англичан, французов и немцев практически все, начиная от языка, заканчивая бытовыми привычками, по ту сторону вряд ли представляли, что такое исконно русские традиции.

Вероятнее всего, европейская мода начала черпать вдохновение в русских мотивах в начале XX века — в эпоху знаменитых «Русских сезонов» Дягелева в Париже. Именно благодаря дягелевскому балету и выставкам русской живописи и скульптуры Европу охватила волна любви ко всему русскому. В моду вошли шаровары, тюрбаны, кокошники, блузы с широкими рукавами, которые зауживались на запястье, сарафаны, шубы и боярские душегрейки, а также пояса, вышивки, отделка бисером и узоры в духе жостовской и гжельской росписи.

Особой популярностью у западной аристократии, а также творческой интеллигенции пользовался старинный женский головной убор в виде разукрашенного щитка — кокошник. А английская королева Мария, бабушка королевы Елизаветы II и известная модница, даже венчалась в уборе, напоминавшем русский традиционный кокошник, — ничего подобного до XX века в Европе не было.

Первый дизайнер, признавшийся в любви России

Первым дизайнером, который признался в любви России и посвятил русским мотивам целую коллекцию одежды, был парижский новатор моды Поль Пуаре. В 1911 году он выпустил коллекцию Les Ballets Russes (Русские балеты), которая позже заняла достойное место в Метрополитен-музее.

В 1959 году еще один гений моды Ив Сен-Лоран, который после смерти Кристиана Диора возглавил его дом, ближе познакомился с русской культурой и русским народным костюмом. Ведь именно тогда он привез коллекцию Dior в советскую Россию. Это знакомство дало свои плоды в 1976 году — кутюрье создал русскую коллекцию.

Славянские мотивы и современная мода

С тех пор русские мотивы, будь то предметы одежды, ткани или узоры, не исчезали с подиумов. В 2000-е годы многие именитые дизайнеры одновременно обратились к русской теме и пик В 2009 году вышла неповторимая по своей многодельности и зрелищности коллекция Джона Гальяно.

Тогда же Карл Лагерфельд посвятил России коллекцию Chanel под названием «Париж-Москва», в которой прослеживается тема эмиграции и новое модное прочтение русских аксессуаров: муфт, кокошников, фартуков.

По какому-то магическому стечению обстоятельств в 2009 году обратился к русским национальным мотивам и Kenzo. В его коллекции главное место заняли вязаные вещи.

А у некоторых дизайнеров русская тема кочует из коллекции в коллекцию, всплывая то в особо любимом крое, то в выборе аксессуаров. Например, дутые широкие рукавам Ива Сен-Лорана, кокошники Chanel, шапки-ушанки Джона Гальяно, меховые накидки Ральфа Лорена.

Фото: gaptoothbitch.tumblr.com