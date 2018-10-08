Тренд сезона: логотипы. Как носить и с чем сочетать?

Одна из самых популярных модных тенденций этого сезона — крупные логотипы брендов на одежде и обуви. Время, когда надпись с названием бренда поперек футболки или кепки считалась моветоном и однозначно свидетельствовала о том, что перед вами подделка, прошли. Сейчас бренды смело «заявляют» о себе на обуви, одежде и аксессуарах. И чем название бренда заметнее, тем лучше. К тому же вовсе необязательно, чтобы эти бренды были непременно люксовыми — к модному течению активно подключается и масс-маркет.

Calvin Klein, DKNY, Karl Lagerfeld

Активнее всего к тренду на логотипы брендов обратились такие дома моды и марки, как Calvin Klein, который всегда отличался кэжуал-направленностью и любовью к спортивному стилю, Karl Lagerfeld — любитель экспериментом, черпающий вдохновение в уличной моде, DKNY, Tommy Hilfiger и Guess. В новых коллекциях этих брендов можно найти не только футболки с логотипами, но и более неожиданные вещи — например, тренчи, кожаные куртки-косухи, пиджаки и шарфы.

Решились на эксперимент и более классические дома моды. Например, Chanel. На неделе моды в Париже бренд представил жакеты, юбки и разнообразные аксессуары с логотипами.

Спортивный стиль или классика?

Крупные логотипы всегда были характерны для спортивной одежды, поэтому и в рамках современной моды органичнее всего бренды смотрятся на одежде, обуви и аксессуарах, которые стилистически тяготеют к спорту. Например, на худи, бомберах, футболках или платьях-футболках. Однако, на более классических вещах, например, сумках жесткой формы, логотипы тоже смотрятся интересно и совпадают с другой, не менее популярной сейчас тенденцией, — сочетанием классики и спорта.

Как носить и с чем сочетать?

По принципу сочетания крупные логотипы схожи с другими принтами в стиле леттеринг или арт-принтами. Футболки, блузки и водолазки с логотипами лучше всего будут смотреться с однотонным низом и пиджаками. Кстати, сочетание такого неброского принта и удлиненного пиджака в мужском стиле — отличный вариант, чтобы разбавить офисные будни.

Обувь и аксессуары сочетайте по тому же принципу — к кроссовкам или сумке с принтом бренда подбирайте спокойный верх, чтобы сделать на них основной акцент.

Конечно, стритстайл-блогеры и дизайнеры не стесняют себя в том, чтобы сочетать в одном образ сразу несколько вещей с надписями. Но все же в обычной жизни советуем вам ограничиться каким-нибудь одним предметом гардероба.

Фото: instagram.com