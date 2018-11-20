За последние десять лет индустрия моды значительно изменилась, отказавшись от роскоши в пользу разумного потребления. Разбираемся, что это такое и какой вклад может внести каждый из нас.

Этичное производство

Разумное потребление идет рука об руку с разумным и этичным производством (sustainable fashion). «Новая» мода, в отличие от «старой», стоит на принципах экологичности и гуманности. Производители постепенно отказываются от изделий из натурального меха и кожи, заменяя их экологическими материалами, которые ничуть не уступают по качеству и носкости. Крупнейшие компании и новички, которые только входят на рынок модной индустрии, делают ставку на использование переработанных материалов — несмотря на то что пока технология переработки отходов, особенно пластика, весьма дорогостоящая. Одежду из переработанного пластика внедрили в свои линейки Nike, Levi’s, Asics, Topshop, Marks&Spencer, Max Mara, H&M.

Еще одно важное направление разумного производства — отказ от массового производства в пользу небольших масштабов и нацеленность на индивидуальную моду.

Стиль normcore

Мода стимулирует нас обновлять свой гардероб каждый сезон. Когда вы в последний раз отказывались от вещи, потому что она устарела не в моральном, а в прямом смысле — порвалась, протерлась или потрескалась? Подчас модные тренды опережают прочность вещей, и из года в год мы меняем джинсы-клеш на «дудочки», скинни на джинсы прямого кроя, а низкую посадку на высокую.

Философия стиля normcore (от английских слов normal (нормальный, обычный) и core (сердцевина), которая сформировалась после выхода статьи о перенасыщении модой в журнале New York Magazine в начале 2014 года, предлагает отказаться от потребления ради потребления, освободиться от оков моды и носить максимально простые долгоиграющие вещи.

Normcore пропагандирует не покупать новые вещи к каждому сезону и поменять свое отношение к одежде, как таковой, начав воспринимать ее как предмет необходимости, а не символ статуса и осведомленности в последних модных тенденциях.

Минимизировать количество вещей

Самый эффективный способ минимизировать количество вещей в шкафу — придерживаться правила 100 вещей. Правило 100 вещей легло в основу целого движения The 100 Thing Challenge, после того, как маркетолог Дэйв Бруно из Калифорнии сократил количество своих личных вещей (без учета бытовой техники и мебели, которой по идее могут пользоваться все члены семьи) до 100 штук и не понял, что этого вполне достаточно для полноценной жизни.

Определить число необходимых вам брюк, водолазок и ботинок можно самостоятельно, главное — придерживаться его и не совершать импульсивные покупки. Перед походом на шопинг, чтобы он не заканчивался десятью пакетами из пяти разных магазинов, четко формулируете, что вам нужно, зачем и на замену чего, и отправляйтесь за покупками с конкретной целью.

Как ни странно, но минимизировать количество вещей в своем гардеробе можно… повысив их стоимость. К тому, что вещи должны стоить дорого, постепенно приходят и производители, и потребители. Компании ориентируются на небольшие производства или даже пошив на заказ, который априори стоит дороже, а потребитель — на более качественные вещи. Согласитесь, гораздо проще простить себе ошибку, купив дешевую футболку на распродаже, а через день не вспомнив о ней, чем отказаться от вещи, цену которой вы помните.

Не выбрасывать вещи

Вместо того, чтобы просто выбросить ненужную одежду — неважно, насколько презентабельно она выглядит, — попробуйте подарить ей вторую жизнь. В некоторых магазинах, например, H&M, работают программы по сбору старых вещей, за которые магазин даст вам скидку и отправит платья, блузы и даже постельное белье на переработку или в секонд-хенд. Вы можете отнести одежду в секон-хенд самостоятельно, предварительно ознакомившись с правилами магазина, или в конце концов отдать свой старый свитер тому, кому он нужен через социальные сети и многочисленные группы «Отдам даром» (или даже не даром).

Фото, фото обложки: instagram.com/hm