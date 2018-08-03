Пептиды: риски, о которых вам не скажет косметолог

Пептиды — это молекулы, состоящие из двух и более аминокислот, соединенных между собой пептидной связью. Они регулируют работу и деление клеток организма. В косметологии пептиды используют в ряде препаратов, которые называют дермальными редуктантами. Их применение — перспективный метод борьбы с возрастными изменениями. Рассказываем, как пептиды воздействуют на кожу, и чем вы рискуете, применяя их.

Как пептиды действуют на кожу?

Основная задача дермальных редуктантов — стимуляция выработки генетических элементов, которые регулируют скорость деления клеток. С их помощью мы как бы отодвигаем старость. Редуктанты позволяют преодолеть клетке лимит Хейфлика. Это закон, согласно которому каждая клетка в нашем организме может делиться до 50 раз, после чего начинает стареть и разрушаться. Во время эксперимента в лаборатории клетку в присутсвии пептидов продолжала делиться до 67 раз.

Молодые клетки пептиды программируют на правильное развитие, зрелые насыщают ферментами для регуляции метаболизма. Соответственно, уравновешивается количество молодых, зрелых и отмирающих клеток.

Итог: нормализуется работа сальных желез, проходят воспаления, улучшается микроциркуляция, проходимость питательных веществ в клетку, запускается синтез коллагена, активизируется работа фибробластов, и, как следствие, замедляется старение.

Чем отличаются пептиды от других омолаживающих средств: коллагена, аминокислот, стволовых клеток?

Пептиды трансдермальны. Молекула коллагена слишком велика, не может преодолеть роговой слой кожи, поэтому остается на поверхности и не задействует весь свой потенциал. У аминокислот молекула меньше, чем у пептидов. Они попадают в глубокие слои, но явного полезного эффекта не дают.

Пептиды стабильны. Стволовые клетки не могут выжить в инородной среде крема или сыворотки. Редуктанты сохраняют свойства независимо от среды.

Синтетические пептиды гипоаллергенны и чисты. Изначально в косметологии использовались редуктанты животного происхождения. Потом индустрия перешла на искусственный синтез пептидов, который обеспечил химическую чистоту и безопасность компонента.

Пептидные процедуры

Мезотерапия — введение препарата в верхние слои. Устраняет мимические морщины, выравнивает тон, повышает упругость. Можно делать с 18 лет.

Биоревитализация — в отличие от мезотерапии препарат вводят глубже. Такая процедура эффективнее, но дороже. В результате подтягивается контур лица, разглаживаются глубокие морщины. Подходит для более взрослой кожи.

Наружное нанесение — самый доступный метод пептидной терапии, подходит для домашнего ухода, но эффективность по сравнению с предыдущими ниже. Пептиды не в полном объеме усваиваются кожей, но помогают бороться со следами старения, увеличивают защитный функции эпидермиса, увлажняют. После нанесения средства рекомендуется сделать массаж лица мезороллером, это поможет компонентам проникнуть глубже в кожу.

Топ-5 косметических пептидов

Аргирелин — сокращает мимическую активность, снимает мышечный спазм. Это разглаживает имеющиеся морщины и предотвращает появление новых. Действие аргирелина сравнивают с эффектом ботокса, но оно не такое кардинальное, мышечная подвижность сохраняется.

Ацетил октапептид — вторая альтернатива ботокса. Он еще сильнее воздействует на активность мышц лица, дестабилизируя цепочки протеина.

Матриксил — нормализует выработку строительных белков: коллагена и эластина. Кожа становится более плотной и упругой.

DKI — часто применяется в косметологии в качестве подготовительной обработки кожи перед пилингом и лазерной шлифовкой, так как предотвращает раздражение и появление шрамов. Восстанавливает и обильно увлажняет эпидермис.

Риджин — за счет оптимизации количества цитокинов купирует воспаления. Подходит для проблемной кожи и лечения акне.

Риски использования косметических пептидов

В косметологической практике не встречались случаи негативных последствий введения пептидов в кожу или их наружного использования, но в теории есть возможность аномальной активности некоторых пептидов. Такое поведение аминокислотных остатков может вызвать аллергическую реакцию, спровоцировать развитие ревматоидного артрита, болезни Бехтерева, псориаз и некоторые другие аутоиммунные заболевания.

Повторимся, что в реальности таких случаев не было, но научно риск пока полностью не исключен.

Комментарий эксперта

Алексей Филиппов, генеральный директор компании по производству косметики «ГудПрайс»



Косметика, содержащая пептиды, обладает совершенно отличными от других омолаживающих и ухаживающих средств механизмами воздействия. Чтобы оказать полноценное воздействие на глубокие слои кожи, активным компонентам необходимо преодолеть преграды в виде рогового слоя кожи. Эту проблему решают вспомогательные вещества, но, как правило, большинство компонентов так и остаётся на поверхности, оказывая временный эффект. Пептиды же при проникновении вглубь начинают встраиваться в клетки и оказывать действие изнутри, что увеличивает эффективность такой косметики и срок ее действия. Стоит отметить, что пептидов очень много, и каждый из них направлен на очень ограниченную область действия, и не все они являются омолаживающими.

Некоторые действуют как гормон роста, другие отвечают за ускорение выработки внутреннего коллагена, другие нацелены на уплотнение кожи, а что-то действует на выработку собственной гиалуроновой кислоты. Отсюда и огромное разнообразие косметики с пептидами. Использовать любое средство, где указано наличие пептидов, в качестве омолаживающего будет совершенно неправильным.

По моему мнению, одним из самых действенных пептидов является Syn-Ake (Син-эйк) от мимических морщин, он же синтетический аналог яда храмовой гадюки – безопасный аналог ботулотоксина.

Другим примером, заслуженно завоевавшим признание, являются пептиды, выделенные учеными из ядовитой морской конусной улитки (Conus consors) – XEP™-018. Он является биомиметиком естественного конопептида. Действует как мгновенный релаксер, придающий гладкость коже.

Теперь к минусам. Некоторые молекулы пептида (пентапептид, олигопептид) не могут проникнуть через эпидермис, следовательно, повлиять на глубокие слои кожи. Не стоит забывать об индивидуальной непереносимости. Противопоказано применять пептиды людям, больным сахарным диабетом, ожирением, псориазом, ревматоидным артритом, доброкачественными или злокачественными новообразованиями, инфекционными заболеваниями. В некоторых случаях пептиды могут вызвать воспаление и аллергическую реакцию. Нельзя предугадать, на какие конкретно клетки будут воздействовать пептиды. Именно из-за этого людям с онкологическими заболеваниями они строго противопоказаны.

Косметика с пептидами не является панацеей, иначе она была бы приравнена к лекарственным препаратам

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