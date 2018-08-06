Ботокс: зачем нам вводят яд?

Ботокс – коммерческое название препарата с ботулотоксином. У него 200 показаний к применению, но чаще всего используют в инъекционной косметологии. В программах омоложения ботокс занимает первое место, опережая гиалуроновую кислоту и химические пилинги. Рассказываем, как он работает, и отвечаем на самые актуальные вопросы.

В косметологии используется не только Ботокс, есть еще Диспорт, Ксеомин и Лантокс, но как название прижился именно Ботокс. Главное действующее вещество этих средств – нейропаралитический природный яд ботулотоксин, который после тщательной очистки и в слабой концентрации применяется в лечебных и омолаживающих целях.

Неофициально средства с ботулотоксином в косметологии стали использовать практически сразу после того, как врачи заметили их разглаживающий эффект (примерно в 80-х годах). Но промышленное производство первого препарата с рыночным названием «Ботокс» было запущено только в 1989 году, а официально в шприц косметолога он попал в 1994. «Первопроходцем» был Жан-Луи Себа, сейчас у него слава короля ботокса и он делает инъекции мировым знаменитостям.

За почти 25 лет в косметологии ботокс стал именем нарицательным, а женщины всего мира – счастливее и моложе.

Ботокс деактивирует мимическую активность

Нормальная работа мышц, мимических в том числе, основана на передачи электрохимического импульса от нервной системы к мышечным рецепторам. После инъекции ботокса содержащийся в нем ботулотоксин блокирует этот сигнал. Мышцы расслабляются и в период действия препарата находятся в абсолютном покое. Старые морщины разглаживаются, новые перестают появляться.

Показания к косметическим инъекциям ботокса

Есть 2 варианта показаний к уколам ботокса: замедление старости и борьба с ее следами. В первом случае инъекции делают в 18-25 лет в наиболее активные мышцы. Глубоких морщин в этом возрасте практически нет, но предпосылки для их появления есть всегда, против них и работает ботокс. С 25 лет препарат борется уже с конкретным врагом – мимическими морщинами. Чем раньше вы начнете пользоваться ботоксом, тем лучше будет результат.

Куда можно колоть ботокс?

Сначала врач должен составить «карту» инъекций. Для наиболее качественного результата нужно провести электромиографическое исследование. Оно определит место пиковой напряженности в мышце – туда и нужно ставить укол. После этого специалист подберет концентрацию вещества и введет его.

Чаще всего препараты с ботулотоксином используются для избавления от морщин в верхней и средней части лица: горизонтальные складки на лбу, вертикальные заломы между бровями, область «гусиных лапок», носогубные борозды.

Нижняя зона наиболее сложна в плане инъекций, хотя и там можно поработать над кисетными морщинами вокруг губ и продольными складками на шее.

Если после проявления эффекта от процедуры вы заметили, что какая-то мышца излишне расслабилась и нарушилась естественная симметрия лица, запишитесь на сеансы микротоков. Они помогут быстрее восстановить активность мышечных волокон.

Правила поведения после инъекций ботокса

В течение 4-5 часов нельзя ложиться или наклоняться в любую сторону, чтобы препарат не перешел на соседние мышцы. Можете собрать друзей на игру в покер, потому что покер-фейс – это то, что показано в течение суток. Активная мимика также может сместить средство. Алкоголь и антибиотики нельзя принимать и до и после процедуры. Они ослабляют эффект. Спа-сеансы (массаж, сауна, солярий) нужно отложить минимум на неделю.

Сколько держится эффект от ботокса?

Длительность эффекта и скорость его проявления – индивидуальный показатель. В среднем первые признаки появляются в течение 3-5 суток, а исчезают через 6 месяцев. Cоответственно, повторять процедуру можно раз в полгода. Но для следующей инъекции не обязательно ждать полного восстановления мышечной активности. Если мимика вернулась примерно на 50%, то можно записываться на сеанс.

Ботокс и развод на деньги

Навязывание дополнительных услуг, в данном случае уколов, всегда настораживает и кажется выкачкой денег. Но врач не без оснований может сказать вам, что инъекцию нужно сделать не только в целевую мышцу, но и в соседнюю. Мимика обеспечивается движением мышц-сгибателей и -разгибателей (синергистов и антагонистов). Чтобы деактивировать определенное мышечное сокращение нужно сделать комплекс инъекций. Поэтому в ситуации с ботоксом насторожить вас должно обратное, если врач соглашается или предлагает сэкономить и сделать всего пару уколов.

Противопоказания и побочные эффекты ботокса

Концентрация токсина при косметических инъекциях значительно меньше, чем при терапевтическом лечении. Поэтому даже если средство попадет в кровоток, то никаких серьезных последствий это не повлечет, так как доза не токсична. Все летальные исходы, записанные на счет ботулотоксина, происходили при терапевтическом использовании препарата.

Но как и все медицинские препараты ботокс имеет ряд противопоказаний: беременность и лактация, сильная мышечная слабость, заболевания крови, воспаления и раны в месте предполагаемых инъекций, инфекции и обостренные заболевания внутренних органов, болезни нервно-мышечной системы, близорукость, герпес, восстановление после любых операций.

Если не пренебрегать этим списком, то серьезных рисков в использовании ботокса практически нет. Есть вероятность побочных реакций (отек, гиперемия, временная асимметрия лица), но они пройдут с ослаблением действия препарата или после его полного выведения из организма.

Главное правило ботокса – выбирайте только сертифицированный препарат и профессионального специалиста с медицинским образованием и знаниями в области анатомии лицевой мускулатуры.