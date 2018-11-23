Что нужно знать о попе Кардашьян? Глютеопластика или липофиллинг: делаем правильный выбор

Попа всегда приковывала и приковывает к себе внимание, особенно со стороны мужчин. Некоторые уверены в том, что аппетитные ягодицы – рычаг власти над сильным полом. Однако не всех природа наградила аппетитными формами.

В этом случае на помощь людям приходит либо спортзал, либо пластическая операция. Второе сразу выделим крайней мерой по улучшению себя, так как эффективность физических упражнений неоднократно доказывалась. Увеличение ягодиц с помощью хирургического вмешательства даже хирурги называют «процедурой для ленивых».

Тем не менее, в последнее время многие решаются лечь под нож хирурга, чтобы спустя несколько часов получить идеальные ягодицы. Знаменитости тому отличное подтверждение. Чего только стоит попа Ким Кардашьян или Ники Минаж?

Жир или имплант?

Существует два основных способа увеличения ягодичных мышц хирургическим путем:

Глютеопластика – операция, которая позволяет изменить форму и объем ягодичных мышц. Берет начало с 1969 года. Тогда пластические хирурги использовали для увеличения объема ягодиц силиконовые импланты для груди. Однако те часто начинали протекать. Первая успешная операцию по установлению ягодичных имплантов состоялась в 1973 году. Тогда специалистам и врачам в области пластической хирургии удалось создать имлпант, предназначенный специально для области ягодиц.

Липофиллинг – эстетическая операция, суть которой заключается в том, что с живота и боков пациента берут жировую ткань, а затем вводят ее в ягодицы. Процедура приобрела популярность в Бразилии.

Увеличиваем ягодицы правильно

Комментирует Максим Нестеренко, пластический хирург, лауреат премии в области красоты «Хрустальный лотос» в номинации «Лучший пластический хирург – идеальный силуэт 2016 г.»

Глютеопластика: Главный плюс имплантатов в долговременности результата. Они устанавливаются один раз и имеют пожизненную гарантию. С течением времени имплантаты не меняют форму, структуру и положение. Никакой поддерживающей терапии после глютеопластики не требуется. Минусы в том, что имплантаты располагаются между мышцами, которыми достаточно трудно не двигать. Пациенту в ходе реабилитации хочется присесть или нагнуться, а из-за этого происходят смещения, поэтому очень важно первые 2-3 месяца после операции соблюдать все рекомендации врача. Реабилитация 1 месяц нельзя садиться совсем.

В течение 2-3 месяца необходимо ограничить физические нагрузки.

2-3 месяца носить компрессионное белье и спать со специальными валиками. В случае, если имплантат все же сместился, потребуется повторная операция. Вернуть его в исходное положение физическими упражнениями невозможно. Усиление ягодиц может быть достигнуто с помощью Gluteoplasty, который представляет собой пластическую операцию и процедуру липоскульптуры для коррекции дефектов и деформаций ягодиц и для косметического улучшения контура ягодиц. Корректирующие процедуры для увеличения и ремонта ягодиц включают хирургическое размещение протеза ягодиц, липоскульптуру, включающую липосакцию и липоинъекцию, а также контур тела, включающий пластическую хирургию (подкожные дермально-жирные лоскуты) и липоскульптуру. Важно знать! Проблемы с ягодичными имплантатами включают относительно высокий риск заражения. Также со временем имплантаты могут изменить свое положение и переместиться, оказавшись в нижней части ягодиц. Именно из-за этих проблем увеличилась популярность липофиллинга. Липофиллинг: Преимущество липофиллинга в том, что собственный биоматериал пациента хорошо приживается, на него не бывает аллергии, и он никуда не смещается. Кроме того, период реабилитации достаточно короткий, компрессионное белье нужно носить всего один месяц. Минус липофиллинга в том, что жир после первой процедуры постепенно рассасывается, и остается примерно 60-70% исходного объема, поэтому через полгода-год желательно операцию повторить, чтобы закрепить результат. Еще одна проблема в образовании ям или западений в местах, откуда извлекается жир, поэтому важно выбрать грамотного специалиста. Кроме того, липофиллинг делают обычно тем девушкам, у которых есть явные жировые отложения. Присутствие жира в ягодицах затрудняет проведения УЗИ и диагностики кист, которые иногда образуются после процедуры. Реабилитация 1 месяц – ношение компрессионного белья.

1 месяц – ограничение физической нагрузки.

Противопоказания для проведения пластической операции

Все прекрасно понимают, что любое оперативное вмешательство – риск для здоровья и жизни человека. Однако есть ряд критериев, при которых, при всем желании, увеличить ягодицы, с помощью пластического хирурга не удастся.

К противопоказаниям относятся:

Тяжелая форма сахарного диабета;

Почечная недостаточность;

Сердечно-сосудистые заболевания;

Проблемы свертываемости крови;

Гормональные нарушения

Возможные осложнения после процедуры

Если операция вам не противопоказана, то вы должны знать о возможных осложнениях, которые также несет в себе любая хирургическая процедура.

К осложнениям относятся:

Токсические и аллергические реакции на анестизирующие и тумесцентные препараты;

Занесение инфекции;

Плохое заживление ран;

Серома – скопление лимфатической жидкости в области хирургического вмешательства;

Ассиметрия обработанной области и др.

Для того чтобы свести к минимуму вероятность осложнений целесообразно тщательно проконсультироваться с хирургом и анестезиологом, после чего строго следовать инструкциям медицинского персонала.

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